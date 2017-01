A Xunta pon en valor a nova sinalización turística da Ruta da Lamprea

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, puxo en valor a nova sinalización turística da Ruta da Lamprea durante unha visita ao municipio de Arbo para comprobar o resultado dos novos distintivos.

Acompañada polo alcalde da localidade, Horacio Gil, Nava Castro explicou que o obxectivo desta sinalización é mellorar a accesibilidade aos puntos que integran diversos itinerarios desta Ruta que atravesa un total de 18 municipios galegos situados nas beiras dos ríos Miño, Ulla e Tambre.

A actuación consistiu na colocación, por unha parte, da sinalización dinámica informativa en estradas, a través de paneis promocionales e, por outra, de sinalización estática situada ao principio de cada un dos tres itinerarios en zonas céntricas ou de máxima afluencia de visitantes dos municipios que albergan a Ruta da Lamprea, a través de paneis interpretativos.

Así, foron instalados por Turismo de Galicia un total de 30 paneis interpretativos e cinco promocionales. Destes, cinco sitúanse no río Tambre, 11 no Ulla e 19 no Miño.