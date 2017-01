Traballadores de Elnosa protestan ante a sede do BNG en defensa do emprego en Lourizán

Traballadores de Electroquímica do Noroeste S.A. (Elnosa) protestaron este mércores ante a sede do BNG en Santiago tras realizar unha marcha dende Pontevedra, no marco da súa campaña de reivindicación laboral e defensa dos seus empregos en pro da continuidade da empresa clorera na súa actual situación en Lourizán (Pontevedra).

Arredor das 14,00 horas, con diversas pancartas de CC.OO., máis de medio centenar de traballadores se concentraron ante a sede do Bloque en Rodríguez de Viguri para responder á postura do BNG, contraria á continuidade da fábrica na ría de Pontevedra.

Así, berraron consignas como: "Elnosa non se pecha", "Non nos van intimidar" ou "BNG, menos demagoxia e máis industria". Ademais, portaban carteis en contra da líder nacionalista, Ana Pontón, e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, así como outros con lemas como 'Pola defensa dos postos de traballo', 'Fronte o acoso do BNG ningunha agresión sen resposta' e 'BNG=Paro'.

Durante a protesta, os traballadores tiraron unha pancarta que colgaba na fachada da sede do BNG na que se podía ler 'ENCE-Elnosa fóra da ría', o cal foi recibido con aplausos de participantes na concentración.

En declaracións á prensa, o presidente do comité de empresa, Avelino García Martínez, denunciou "o acoso que están a sufrir os traballadores e a empresa polo Bloque", ao tempo que apunta que "o motivo" desta protesta é a iniciativa do BNG no Parlamento que "pedía o peche" de Elnosa. "Non nos van intimidar, aínda que o intenten", avisou.

Segundo sinala, na actualidade hai uns 70 traballadores con emprego fixo, así como "entre 250 e 300" traballos indirectos que dependen de Elnosa, pero "no Concello de Pontevedra lles dá absolutamente igual". "Nós imos seguir na pelexa", sentenza.

A EMPRESA FARÁ O QUE LLE ESIXE A LEI

Así mesmo, Avelino García Martínez asegura que a empresa "fará o que lle esixe a lei" para cumprir os estándares ambientais, pois "cumpre coa lexislación que se lle pide".

Nesta liña, o secretario xeral de Comisións Industria de Galicia, Víctor Ledo, remarca que "na defensa dos postos de traballo non caben demagoxias" sobre o traslado da planta, pois "non hai ningunha proposta" para levarse a cabo.

En contraposición, Ledo sostén que a empresa propón un investimento de 40 millóns para deixar de producir cloro con mercurio, "co cal deixaría de ser contaminante".

Esta protesta partiu dende a sede do Concello de Pontevedra, que goberna o nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, ata Santiago.

Simultaneamente a esta mobilización, o equipo de Elnosa anunciou que distribuirán en todas as cidades de Galicia "varios miles de exemplares" dun manifesto no que denuncian a actuación do BNG en contra da permanencia en Lourizán.

RESPOSTA DO BLOQUE

O BNG contestou a esta protesta cunha mensaxe a través das súas redes sociais oficiais no que avisa: "Non nos calarán os que fan o traballo sucio a ENCE e ao PP".

Así mesmo, dirixentes do Bloque como o voceiro municipal en Santiago, Rubén Cela, replicou a través de Twitter: "Mani de ENCE contra a sede do Bloque. Orgulloso de que ataquen por defender o modelo de cidade de Pontevedra, o saneamento da ría e país sostible".

MANIFESTO

Os traballadores, que contan co respaldo do sindicato Comisións Obreiras, sosteñen no seu manifesto que a dirección da empresa está disposta a seguir co seu plan de cambio tecnolóxico e calculan que en febreiro contarán coa autorización ambiental integrada.

Así, entenden que se abren dúas opcións para a empresa. A primeira consistiría en obter unha moratoria para adaptar o actual sistema de mercurio coa conseguinte transformación da factoría electroquímica. A segunda opción contempla o desmantelamento do actual sistema de maneira que a empresa se dedicaría en Lourizán a elaborar hipoclorito sódico temporalmente.

José Luis García Pedrosa, secretario comarcal de Comisións Obreiras, destacou que a campaña que está a levar a cabo o equipo foi determinante no cambio de actitude por parte da Xunta de Galicia e por parte da propia dirección da empresa para apostar polo seu mantemento na ría pontevedresa.

Non obstante, a marxe de manobra que ten Elnosa é escasa, porque o seu prazo para permanecer en Lourizán conclúe a finais de 2017. A multinacional portuguesa CUF-Quimigal, propietaria de Elnosa, asegurou que planea a "reconversión" da fábrica para "manter a actividade produtiva e comercial en Pontevedra".