O campionato D3Mobile converte a USC na primeira universidade que difunde labor científico con modelado 3D

O campionato científico escolar D3Mobile Metrology Wold League 2017 converte á Universidade de Santiago (USC) na primeira universidade que aposta polo modelado 3D como vía para difundir e dar a coñecer o labor científico que desenvolven os seus grupos de investigación.

Así informouno a institución académica compostelana, que indicou que o D3Mobile é un certame de modelado 3D de precisión con teléfono móbil ou comprimido que organiza o grupo USCAN3D da USC e que abriu recentemente a súa quinta edición.

Concibido como unha experiencia educativa en liña que persegue, segundo explican as mesmas fontes, "a estimulación das competencias STEAM" (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría, Arte e Matemáticas) entre o alumnado de 12 a 18 anos, a aposta do D3Mobile pola difusión do I+D+i da USC tradúcese na convocatoria de 2017 na creación dun galardón para a difusión de resultados de investigación dun científico, centro ou equipo de investigación da institución compostelana, así como na implantación dun premio similar orientado á divulgación da ciencia no contexto español.

O director do D3Mobile, o profesor do Departamento de Enxeñaría Agroforestal na Escola Politécnica Superior do Campus Terra da USC, Juan Ortiz Sanz, sinalou que estes galardóns a favor do traballo de I+D+i que desenvolven as universidades favorecen a transferencia de coñecemento de modo colaborativo entre a universidade compostelana e os estudantes e docentes que participan neste campionato internacional, a través da realización dun modelado 3D representativo do seu labor científico.

As persoas interesadas en participar na quinta edición de D3Mobile, un certame que conta co aval da Unesco, poden formalizar a súa inscrición de xeito gratuíto ata o 14 de marzo de 2017 na web desta campionato.