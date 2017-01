A Xunta destaca o papel das cooperativas para impulsar o emprendemento industrial

A secretaria xeral de Emprego, Covadonga Toca, destacou o papel que xogan as cooperativas no tecido empresarial galego para contribuír a mellorar a competitividade das empresas da comunidade e a impulsar o emprendemento industrial.

A titular de Emprego pronunciouse deste modo durante unha visita este mércores en Santiago ao edificio en construción da cooperativa Nova Aseconia, que se dedica á reforma e rehabilitación de vivendas.

Neste escenario, Covadonga Toca comprobou o labor que realiza esta empresa de economía social formada por un total de oito socios e case 15 traballadores.

Así mesmo, destacou a importancia de colaborar coa Economía Social dende a Administración, un sector en auxe con máis de 7.000 entidades e 320.000 persoas na Comunidade, para contar cada vez con cooperativas de maior tamaño, máis innovadoras e que busquen abrirse a novos mercados.

Esta planificación, indicou, inclúe 87 medidas para potenciar a competitividade e internacionalización do sector cooperativo. Ademais, entre outras cuestións, recordou que as compañías deste sector poden optar ao Fondo de Economía Social (FES), co que Xesgalicia achega financiamento a través de prestamos dende 30.000 euros para realizar novos proxectos ou impulsar o crecemento dos que xa están en marcha, especialmente no ámbito rural.