O investigador da USC Santiago Gómez Cuervo traballa nun proxecto de eliminación de metano

O desenvolvemento de técnicas biolóxicas de baixo custo destinadas á eliminación de metano e a súa aplicación nunha planta de tratamento de xurros da industria porcina foron as cuestións nas que centrou a súa tese de doutorado o investigador da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da USC Santiago Gómez Cuervo.

Tal e como recordou a USC, o metano é un gas de efecto invernadoiro cun potencial de quentamento da atmosfera trinta veces maior que o do dióxido de carbono. Atópase presente en emisións difusas, que representan unha parte importante da emisión global á atmosfera.

No seu traballo, o investigador abordou o desenvolvemento de tecnoloxías biolóxicas de baixo custo para a eliminación do metano presente en emisións difusas, así como a aplicación destes resultados no deseño, construción e posta en marcha dunha planta de tratamento integral de zurros xerados por unha industria de engorde de gando porcino situada en Chipre.

O traballo contou co financiamento da UE a través do proxecto Livewaste. Mediante un consorcio formado por universidades de España, Italia, Grecia e Chipre, a empresa agroalimentaria local Animalia Genetics e unha axencia do Ministerio de Medio de Chipre, deseñouse, construíu e puxo en marcha unha planta para o tratamento integral de zurros de gando porcino.

Os seus obxectivos incluían a eliminación da contaminación que supoñen estas verteduras, a súa valorización a través da xeración dun biogás combustible, a produción dun efluente final de auga reutilizable e a produción de fertilizantes como o compost e a estruvita. En paralelo, minimízanse as emisións gasosas de metano, compostos orgánicos volátiles e olores.