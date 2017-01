A Orquestra Moza da OSG ofrece os 9 e 10 de xaneiro senllos concertos en Ferrol e A Coruña

A Orquestra Moza da Sinfónica de Galicia culmina o seu primeiro encontro académico de 2017 con concertos en Ferrol e A Coruña os próximos 9 e 10 de xaneiro, respectivamente, segundo informa o conxunto orquestral. Neles, acompañará o pianista coruñés Manuel Casares.

En ambos os dous concertos, interpretarán o 'Concerto para piano e orquestra número 5' de Ludwig van Beethoven e nos que interpretará tamén a 'Sinfonía número 5' de Serguéi Prokófiev, baixo a dirección de Rubén Gimeno.

Manuel Casares Gestal gañou en 2016 o Concurso de Solista do Conservatorio Superior de Música da Coruña, en colaboración coa Orquestra Nova da OSG, ademais do segundo premio do Concuso Asgaim e o do Concurso Cidade de Órbigo.

PROXECTO SONFUTURO

Pola súa banda, a Orquestra Nova da OSG, que forma parte do proxecto 'SonFuturo' co que colabora a Fundación Repsol, formou máis de mil alumnos instrumentistas nos máis de vinte anos dende a súa fundación en 1994.

No caso de Rubén Gimeno exerceu durante anos como director artístico da Orquestra Nova da OSG e foi director titular da Orquestra Sinfónica do Vallés dende 2009 ata a pasada tempada de concertos.