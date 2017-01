A sede de Afundación en Vigo acolle, ata o 30 de xaneiro, a mostra 'II Premio Galicia de Fotografía Contemporánea'

A sede de Afundación en Vigo acollerá, ata o próximo 30 de xaneiro, a mostra 'II Premio Galicia de Fotografía Contemporánea', coas obras premiadas no certame: as propostas de Berto Macei ('Le cirque noir') e José Romay ('Rururbania Salnés').

Na súa serie fotográfica, Macei, seguindo as propostas de James Monaco, concibe o 'filme noir' como un estilo visual, e as súas fotos con influencia do expresionismo alemán.

Romay, pola súa banda, bota man da linguaxe do neodocumental e explora os límites entre o rural e o urbano, o construído e o natural. A súa obra permite unha lectura pausada da relación entre paisaxe e territorio, con certa carga de 'retranca'.

A exposición é froito da colaboración entre Afundación e o festival Outono Fotográfico, e reúne as imaxes que obtiveron ex aequo o 'II Premio Galicia de Fotografía Contemporánea'. O certame é convocado pola Asociación Proxecto Benito Losada e o festival Outono Fotográfico, e conta co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra.