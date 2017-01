ENAC concede ao Laboratorio CIFGA a acreditación para a produción de compostos de biotoxinas mariñas

A Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) concedeu ao laboratorio galego CIFGA, nacido hai unha década como unha extensión da Universidade de Santiago de Compostela (USC), a acreditación para a produción de materiais de referencia (MR) certificados de compostos de biotoxinas mariñas, converténdose no primeiro provedor acreditado para esta actividade en Europa, segundo informa a entidade.

As biotoxinas mariñas son substancias tóxicas producidas por algas microscópicas, que poden acumularse en mariscos e peixes e provocar danos nas persoas que os inxiren. Por iso, a Unión Europea dispón dunha lexislación relativa á detección e control destes compostos, que require o desenvolvemento de materiais de referencia certificados.

O equipo técnico de Laboratorio CIFGA explicou que esta acreditación lles "pareceu o método idóneo para conseguir a confianza" dos seus clientes, "xa que existen compañías no mercado que ofrecen varios tipos de materiais relacionados coas biotoxinas mariñas, pero a fiabilidade da cal non está contrastada". Ademais, engadiron que "ao tratarse dun mercado global, esta acreditación única no mundo" tamén lles diferencia "fronte a compañías doutros países".

Por outro lado, o equipo técnico destacou que "o uso de materiais de referencia certificados, dende o punto de vista metrolóxico, debería contribuír a que as análises realizadas teñan unha maior fiabilidade, e isto se traduciría nun control máis rigoroso dos produtos destinados ao consumo".