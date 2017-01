O matemático galego e xestor sanitario José Manuel Baltar, novo conselleiro de Sanidad de Canarias

O presidente do Goberno de Canarias, Fernando Clavijo, anunciou este mércores os nomes dos catro conselleiros que se incorporarán ao Executivo rexional tras a ruptura do pacto co Partido Socialista, os nomeamentos da cal serán publicados mañá xoves no Boletín Oficial da Comunidade Autónoma (BOC) e que tomarán posesión dos seus cargos o próximo luns.

Así, ao gabinete de Clavijo súmase José Manuel Baltar, que asumirá a responsabilidade da Consellaría de Sanidade, que deixou vacante Jesús Morera.

José Manuel Baltar é licenciado en matemáticas, máster en Economía da Saúde e Xestión Sanitaria e ten como principal tarefa cadrar as contas do Servizo Canario de Saúde así como reducir as listas de espera.

Baltar é galego, titulouse en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela e ampliou a súa formación xa na capital grancanaria a través dun postgrao en Economía da saúde e xestión sanitaria pola Universidade de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

O perfil do novo conselleiro de Sanidade canario reflicte experiencia compartida no ámbito sanitario público e privado. No seu Galicia natal, por exemplo, foi director de xestión e servizos xerais do Complexo Hospitalario Xeral-Calde, en Lugo.

Posteriormente, xa en Canarias, foi director xerente do Hospital Universitario Materno infantil de Gran Canaria, entre os anos 1990 e 1994.

BALTAR ESTIVO NA CONSELLARÍA DE SANIDADE CANARIA ENTRE 1994 E 1996

Baltar, de feito, pasou xa pola Consellaría de Sanidad do Goberno de Canarias, onde entre 1994 e 1996 foi subdirector provincial económico-administrativo.

En 1994 comezou tamén o seu labor de docente na ULPGC como profesor asociado na Facultade de Ciencias da Saúde, algo que compaxinou ata 2012 co cargo de Director-xerente do Hospital San Roque, para o que foi designado en 1996.

Ata a actualidade, Baltar compaxinou esa responsabilidade na xerencia do centro de Las Palmas de Gran Canaria coa dirección corporativa de operacións do Grupo, labor que desenvolve dende 2003.

CRE QUE CON 16 MILLÓNS AS LISTAS DE ESPERA PODEN BAIXAR A 6 MESES

O pasado mes de setembro de 2016, Baltar asegurou nunha entrevista coa Cadena Ser en Canarias que cun aumento da colaboración dos hospitais privados canarios e 16 millóns de euros, oito por provincia, abondarían "para deixar as listas de espera por debaixo dos seis meses".

O agora conselleiro dixo que o plan e as cifras para conseguilo foi trasladado ao presidente de Canarias, Fernando Clavijo, e esperaba que desen un paso adiante para implantalo. Agora será o propio Baltar o que teña nas súas mans tal responsabilidade.