O presidente do comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán, dá por benvida a carga de traballo que suporá o contrato asinado entre Navantia e Iberdrola para a construción de 42 'jackets' do parque eólico mariño East Anglia One, pero advirte que "non é a solución" para a bisbarra de Ferrolterra, "nin para o estaleiro de Fene".

E é que Galán sinalou que a situación sería diferente se na antiga Astano se estivesen a facer barcos civís ou militares e "a maiores houbese esa diversificación", pero "non é o caso", remarcou.

Os sindicatos recordan que dende decembro de 2014, cando se deu por concluído o veto no estaleiro de Fene, non deixaron de esixir que a factoría fenesa se ten que dedicar á construción de buques. "Seguimos reclamando que no estaleiro de Fene realmente se fagan barcos", recalcou o presidente do comité de empresa.

Neste sentido, o representante dos traballadores esixiu que se explique aos operarios, "se non se fan barcos, a que se vai dedicar o estaleiro de Fene". Así as cousas, Galán sinalou que este contrato "non é carga de traballo para os traballadores e traballadoras de Fene" porque este pedido "o fan fundamentalmente as compañías auxiliares".

En todo caso, Galán deixou claro que calquera tipo de carga de traballo é benvida porque "polo menos" non seguen "engrosando as listas do paro da bisbarra de Ferrolterra".