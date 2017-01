Un ferido ao envorcar o seu vehículo na AP-9 ao seu paso por Vilaboa (Pontevedra)

Unha persoa resultou ferida este mércores ao envorcar o seu coche na autoestrada AP-9, no punto quilométrico 39, ao seu paso por Vilaboa (Pontevedra).

O 112 foi alertado do accidente sobre as 16,45 horas por un particular. O ferido puido saír por si mesmo do vehículo, polo que non tivo que ser excarcerada e os servizos de Urxencias Médicas trasladárono ao Povisa. Ademais, foron informados Bombeiros do Morrazo, Protección Civil e a Garda Civil de Tráfico.

Por outra banda, unha colisión entre dous vehículos en Outes (A Coruña) saldouse cun ferido grave. O impacto foi na AC-550, ao seu paso pola localidade de Outes, ás 16,00 horas.

A vítima foi trasladada polos servizos de Urxencias Médicas ao centro hospitalario máis próximo. O 112 informou bombeiros de Boiro, GES de Muros, Protección Civil, Policía Local e Garda Civil de Tráfico.