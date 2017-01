AMP.- Falece unha nena tras caer dun cabalo en Mondoñedo (Lugo)

Unha nena faleceu este mércores na localidade luguesa de Mondoñedo tras caer do cabalo que montaba nunha zona de monte, segundo informan a Europa Press fontes de Protección Civil.

Protección Civil recibiu o aviso alertando do suceso sobre as 17,00 horas deste mércores, tras o que varios efectivos se desprazaron ao lugar, na parroquia dos Remedios, en Estelo.

A rapaza caeu nunha zona de difícil acceso, o que, sumado á néboa e a falta de luz, dificultou as tarefas para rescatar o seu corpo. De feito, sobre as 19,30 horas aínda non chegara a forense ao punto, para poder levantar o cadáver.

O 112, que foi avisado por membros do Concello, informou dos feitos a Urxencias Médicas, Protección Civil, Bombeiros de Barreiros e ao Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofres e Emerxencias (GIPCE).