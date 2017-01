Ratificados os mesmos nomes na votación do PP de A Coruña para elixir os seus compromisarios ao congreso nacional

O PP local de A Coruña celebrou este mércores un nova votación para a elección dos seus compromisarios ao XVIII Congreso Nacional do partido, na que se ratificaron os mesmos nomes, segundo informaron a Europa Press fontes da formación popular.

Desta forma, non saíu elixido o exvicepresidente de Novas Xeracións do PP en Galicia, Miguel Robleda, quen denunciou que cinco dos compromisarios foran elixidos de forma directa e outros catro por sorteo.

A votación, de feito, tivo lugar despois de que dende Génova se ordenase repetila tras a reclamación presentada por Robleda, que, a través dun vídeo, pediu aos militantes desta formación que o apoiasen para poder ser compromisario. Nel, asegurou que a súa intención é "potenciar a democracia interna" dentro da formación popular.

Con todo, tras a súa reclamación, o exvicepresidente de Novas Xeracións do PP en Galicia non saíu elixido e os nomes, que se repiten con respecto á anterior votación, son os seguintes: Juan Ramón Crespo, Belén Do Campo, María Do Campo, María Luisa Fontenla, María Teresa Nené Trincado, Gonzalo Mora, Inmaculada Rego, Juan De Dios Ruano e Gonzalo Trenor.