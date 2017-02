O tícket de compra, Lidl e a cara dura

O anuncio de Lidl de que deixará de subministrar o tícket de compra á súa clientela é abraiante, pero é máis alucinante aínda o silencio do Ministerio de Facenda e da Consellaría de Economía. Cómpre ter a cara ben dura para negar o comprobante da compra e vendelo como contribución á mellora do medio ambiente. Para iso, que aposten polo mercado de proximidade e que vendan produtos galegos no canto de gastar combustible para traernos o excedente alemán.

Calquera que asome o fouciño por Lidl para cheirar, comprobará que na caixa a clientela non pode ver se o prezo do produto que pasa polo lector de código de barras se corresponde co que figura na balda do expositor porque non hai unha pantalla orientada ao público para realizar comprobacións. Sen tícket de compra, como non se leve a conta feita, Lidl pode poñer o prezo que queira. E aínda que houbese unha pantalla visible, o comprobante non só serve para repasar a comprar e evitar que nos rabuñen cartos, tamén é proba de que se realizou a compra. Que acontece se chegamos a casa e un dos produtos está deteriorado? Como conseguimos que nos devolvan os cartos? Como reclamamos diante da Dirección Xeral de Comercio e Consumo? Con que probas, se non hai comprobante de compra? Sen tícket de compra, un problema menos para Lidl e a clientela, que trague!

Outro dos hipermercados que se apuntou ao conto é Carrefour. Até hai quince días –hoxe non o sei–, xunto co tícket de compra, incluía un vale de desconto que empregaba o mesmo papel térmico que o comprobante. Suponse que tamén suprimirán isto, o medio ambiente agradeceríallo, aínda que me temo que non.

O silencio cómplice o Ministerio de Facenda chama a atención no medio dunha campaña de persecución da fraude fiscal. O dono dun bar que frecuento insístelle moito ao seu persoal de servizo que entregue o tícket de caixa a cada cliente para evitar que unha inspección do fisco poda collelo nun renuncio. Pregúntome que diría Facenda se un fontaneiro deixa de dar factura dicindo que, total..., a xente tira con ela –xusto como argumentan os listos de Lidl.