Quen está obrigado a comunicarse coa Xunta a través do novo notifica.gal?

A Xunta puxo a disposición dos galegos o sistema de notificacións electrónicas 'Notific@', servizo que permite o envío de comunicados fidedignos con xustificante de recepción e selo electrónico da Administración autonómica.

Ao presentar unha solicitude no Rexistro da Xunta, como nesta foto da CIG e a Mesa, algúns colectivos non recibirán máis respostas da administración en papel

Segundo informou este venres a Xunta, o desenvolvemento destas actuacións está enmarcado no Plan de Goberno e Administración Dixital 2020, que unha vez completado estiman que axudará a aforrar "máis de 41 millóns de euros".

Este plan púxose en marcha no 2015 co obxectivo de lograr unha administración máis "accesible, áxil nas respostas, con capacidade para anticiparse ás necesidades da sociedade e eficiente no uso dos recursos públicos".

Así mesmo, a Xunta tamén explicou que a implantación deste sistema é un dos requirimentos da lei 30/2015, que establece a obriga de relacionarse de forma electrónica para determinados colectivos (persoas xurídicas, entidades sen personalidade xurídica, profesionais con colexiación obrigatoria e empregados públicos).

FUNCIONAMENTO DE NOTIFICA.GAL

Pola súa banda, aquelas persoas que non teñan esta obriga poderán elixir o modo de notificación que prefiran, ben a través de Notifica.gal ou vía postal. A norma tamén establece un prazo de dous anos, entre outubro de 2016 e o mesmo mes de 2018, para "consolidar" unha administración na que os procedementos electrónicos sexan algo "habitual e non unha excepción".

'Notifica.gal' funciona como un enderezo electrónico no que "o usuario só ten que darse de alta, ben a través do formulario de iniciación do procedemento administrativo correspondente ou en calquera momento a través do propio sistema".