A Coruña desmente unha información de La Voz sobre a suposta parálise da cidade

“La concesión de licencias en A Coruña baixou a metade coa marea”. Así abría La Voz de Galicia a súa portada do pasado mércores. Segundo o diario herculino, os permisos caeran no primeiro ano e medio de goberno da confluencia respecto ao goberno anterior do PPdeG. La Voz sumábase así, unha vez máis, aos argumentos dos conservadores na súa ofensiva contra os concellos supostamente paralizados por culpta dos gobernos das mareas.

Portada de La Voz sobre o urbanismo na Coruña | Fonte: kiosko.net

O Concello da Coruña respondeu o mesmo día cun comunicado no que desmente as cifras do xornal. Segundo as cifras da Administración, agora resólvense os expedientes urbanísticos máis rápido que na época do PP. En concreto, o municipio di que nos últimos 18 meses resolveu 6.000 expedientes de solicitudes de obras. Nos 18 meses previos de goberno conservador, di que se tramitaron 5.026 expedientes administrativos.

Na súa resposta, o concelleiro de Rexeneración Urbana lembrou ademais que no pasado o Concello da Coruña deu luz verde a obras que finalmente parou a Xustiza, provocando que o municipio tivese que facer fronte a millonarias indemnizacións.

“Os datos avalan que as nosas ratios de tramitación son totalmente normais e aceptables, e acordes cos de etapas previas, a pesares de que o departamento de Disciplina Urbanística réxese agora, tras a súa reorganización e reforzo, por criterios baseados no rigor, a obxectividade e a equidade, para evitar consecuencias xudiciais e responsabilidades patrimoniais millonarias derivadas de modelos de xestión urbanística anteriores, e dos que temos ristes exemplos na Coruña”, en referencia, por exemplo, aos preitos sobre as obras en Someso ou no Parque Ofimático.