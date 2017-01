Arco da vella estuda a posibilidade de presentar un recurso contra o Plan de Transporte Metropolitano que deseña a Xunta

Os servizos xurídicos de Arco da Vella estudan a posibilidade de presentar un recurso contra o Plan de Transporte Metropolitano que deseña a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, capitaneada por Ethel Vázquez.

E é que, a xuízo da asociación ecoloxista, "invade as competencias municipais na materia e forza unha coordinación inviable entre o transporte urbano e o interurbano".

Nun comunicado, asegurou que "chama a atención" que "mentres a Xunta impón o seu propio plan de transporte nunha bisbarra que non conta aínda con área metropolitana --en alusión á zona de A Coruña-- , ameázase a Vigo con acudir aos tribunais por non incorporar criterios de transporte no seu proxecto de área propio".

Así as cousas, considera que "a dobre vara de medir da Xunta non pode [...] impoñer un Plan de Transporte a unha cidade enteira que carece da figura de Área Metropolitana e esixir ao mesmo tempo que se paralice o proxecto de ordenación vigués".

Así mesmo, Arco da vella advertiu á conselleira Ethel Vázquez que "non atopará outra cousa que resistencia as súas desatinadas intencións de impoñer á forza un plan que, na práctica, copiaría a mesma situación que di querer evitar en Vigo".

De igual modo, a asociación ecoloxista instou ao Goberno local coruñés e á oposición a "xuntar forzas para impulsar un Plan de Transporte axeitado e realista, pero sempre que, previamente, sexa aprobada a Área Metropolitana".