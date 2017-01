Detido en A Coruña por agredir a súa exmuller diante dos seus fillos tras ir á súa casa para darlles os regalos de Reis

Un home foi detido en A Coruña, concretamente na zona do Ventorrillo, por propinarlle unha patada e unha labazada á súa exmuller diante dos fillos que teñen en común.

Segundo informou a Policía Local nun comunicado, o agresor presentouse en torno ás 6,00 horas deste venres no domicilio da muller para levarlle os regalos de Reis aos dous fillos que teñen en común.

Ao ver a muller que o home se atopaba baixo os efectos de substancias estupefacientes propúxolle durmir no sofá á espera de que espertasen os nenos.

Cando espertou, relatou a muller, entre ambos os dous iniciouse unha discusión na que o agresor lle propinou unha patada e unha labazada, todo iso en presenza dos fillos. A continuación, o home abandonou o edificio levándose con el un xogo de chaves do mesmo.

Mentres os policías se atopaban na vivenda da muller, tras recibir unha chamada da sala do 092 informando de que se estaba a producir un episodio de violencia de xénero nun domicilio da zona do Ventorrillo, o home presentouse de novo no portal do edificio para entregarlle as chaves.

Nese momento, os policías procederon á súa detención por un delito de violencia de xénero. O home quedou detido nos calabozos policiais a espera de pasar a disposición xudicial.