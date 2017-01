Un total de 69 persoas morreron afogadas en Galicia en 2016, 28 máis que en 2015

Un total de 69 persoas faleceron afogadas en Galicia durante o pasado ano 2016, o que supón 28 mortes máis que en 2015, que rexistrou 41 afogados.

Así o reflicte un informe publicado este sábado pola Real Federación Española de Salvamento e Socorrismo, no que se indica que o 81 por cento das persoas falecidas por afogamento en 2016 eran homes --56--, fronte ao 19 por cento, que eran mulleres --13--.

No que respecta á nacionalidade, cabe destacar que a inmensa maioría eran españois --o 90 por cento--, exceptuando cinco europeos e dous americanos.

En relación á instalación na que se produciron os accidentes, o 35 por cento deles tivo lugar na praia --24--; o 28 por cento, no río --19--; o 1 por cento, na piscina --1--; e o 36 por cento restante, noutros lugares --25--.

Así mesmo, no 94 por cento dos casos non había servizo de socorristas no momento do incidente, fronte ao 6 por cento no que si o había.

Os tres meses con máis mortes por afogamento foron, de máis a menos, xullo --12--, abril --nove-- e agosto --oito-- . Pola súa banda, as horas con máis casos sitúanse no intervalo das 14,00 ás 20,00 horas, aínda que, sobre todo, de 16,00 a 18,00 horas.

No que respecta á idade, a maioría dos afogados tiñan máis de 75 anos --26,1 por cento--, mentres que, por provincias, a que maior número de mortes por ahogamiento rexistrou en 2016 é A Coruña --43,5 por cento--, seguida de Pontevedra --29 por cento--, Lugo --15,9 por cento-- e Ourense --11,6 por cento--.