O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, e a rexedora de Lugo, Lara Méndez, comparten a "ambición por crecer" das súas cidades e a necesidade de poñelas "no lugar do mapa" que lles corresponde. Así o expresaron este sábado nos actos de San Xiao celebrados na cidade naval.

Pola súa banda, Suárez agradeceu a presenza da corporación de Lugo neste acto e destacou que ambas as dúas son cidades que "teñen moito en común, sobre todo as ganas de crecer no tecido socioeconómico e cultural", así como "nos lazos" que as "reforzan como cidades irmás".

Méndez manifestouse na mesma liña e sinalou que debe haber "man tendida" entre dúas cidades "que teñen ambición por crecer".

Para Suárez é "tempo de unir forzas" e "de buscar o ben común". De feito, considera que de Lugo hai moito que aprender, como a rehabilitación dos seus barrios e a recuperación da autoestima como cidade. O rexedor tamén comparou as murallas que rodean ambas as dúas urbes, pero mentres que enxalzou a lucense avogou por abrir a ferrolana.

Tal e como fixeron noutras ocasións, Méndez e Suárez manifestaron a súa intención de "avanzar nesta irmandade máis alá de actos puntuais" e esperan que 2017 sexa o ano no que ese hermanamiento se traduzase en reunións de traballo para "mellorar infraestruturas" e apostar por sectores que teñen en común, "como o industrial e primario", apostilou Suárez.

A alcaldesa lucense tamén defendeu que deben fortalecer o que teñen "en común", que é "o municipalismo". Falou a rexedora de dúas cidades moi similares, con problemáticas en común, que teñen que ter solucións comúns para "dalo cobertura e fortalecer o eixe norte", porque todos os cidadáns deben ter "as mesmas prestacións e dereitos".