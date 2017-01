O PP volveu cargar contra o alcalde vigués, Abel Caballero, ao que reclamou que "recapacite" e "deixe de usar" a Área metropolitana como un "instrumento de confrontación".

Este sábado, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e o deputado do PPdeG no Parlemento Gallego Alberto Pazos repartiron información aos veciños do municipio limítrofe con Vigo para, en palabras de Pazos, mostralle aos mosenses "as diferenzas do custo do transporte metropolitano en Mos e na área en xeneral" e o que "tería" no caso de saír adiante "o plan de Cabaleiro".

En declaracións a Europa Press, Pazos reclamou ao rexedor vigués que se "reformule a súa postura", xa que entende que "un só" concello "boicotea" o "consenso" alcanzado por 14 municipios. Deste modo, censurou que os veciños da Área metropolitana de Vigo "non se poidan beneficiar" ao mesmo nivel "das vantaxes" existentes noutras zonas metropolitanas como as de A Coruña, Lugo ou Ferrol.

"Non é razoable que os veciños da Área metropolitana de Vigo teñan peores condicións que os dos outros", criticou Pazos, para logo pedir a Caballero que "incorpore" o seu municipio ao transporte metropolitano.

Se se dá esta condición e, ademais, os concellos de Gondomar e Moaña "rectifican o nomeamento dos seus representantes" na Área metropolitana, Pazos asegurou que o PP está disposto a apoiar Cabaleiro para que sexa el o presidente das áreas metropolitanas de Galicia.

Así as cousas, o deputado popular indicou que espera que se "desbloquee" a situación da Área metropolitana e que esta poida "estar constituída, con todas as da lei, nun prazo brevísimo" que podería ser "antes do final de xaneiro".

ELENA MUÑOZ CRE QUE CABALLERO ESTÁ "MOI NERVIOSO"

Pola súa parte, a través dun comunicado emitido este sábado, a voceira popular do PP de Vigo, Elena Muñoz, indicou que o alcalde olívico está "moi nervioso" e "non fai outra cousa que prexudicar aos vigueses".

"Temos a sensación de que o alcalde está onde quería estar, coa Área metropolitana convertida nun mero instrumento de confrontación política, que en nada beneficia aos veciños de Vigo", trasladou Muñoz, que cre que Caballero constituíu "en falso" a Área pola súa propia "vontade".

Así, tras acusar Caballero de actuar "fóra da lei", recordou que "sen Alfonso Rueda, a Área hoxe en día non existiría". "Vese que a Caballero síntalle moi mal que lle quiten protagonismo", apostilou.

En relación á presentación por parte da Xunta dun recurso contra a Área metropolitana, a popular ve "coherente" a postura do Goberno galego e que, pola contra, é Cabaleiro quen "mentiu e faltado á súa palabra", xa que "está a furtar" os cidadáns un "servizo fundamental".