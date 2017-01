Tres feridos en Vila de Cruces (Pontevedra) tras caer co coche por un desnivel

Un accidente de tráfico rexistrado este sábado no Concello de Vila de Cruces (Pontevedra) deixou tres persoas feridas. E é que o vehículo no que circulaban chocou contra un tractor e acabou caendo por un desnivel duns tres metros.

Os feitos tiveron lugar preto da ponte de San Pedro, na estrada que une Vila de Cruces con Silleda. Unha persoa particular chamou ao 112 Galicia minutos despois das 12,00 horas deste sábado para alertar da situación.

Segundo indicou, no interior do coche sinistrado podía haber persoas atrapadas. Con estes datos, o persoal da central de emerxencias do 112 alertou os Bombeiros do Deza, que se desprazaron ata o punto cun equipo de excarceración.

Con todo, os tres ocupantes do vehículo acabaron abandonándoo polos seus propios medios. Dende o CAE 112 Galicia tamén se informou a Urxencias Médicas, ao GES de Lalín, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.

Os efectivos sanitarios decidiron mobilizar o helicóptero medicalizado con base en Santiago, aínda que finalmente as tres persoas feridas foron evacuadas en ambulancia a un centro hospitalario. Segundo se lle indicou ao 112, o seu estado non reviste gravidade.