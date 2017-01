Galiza Nova, organización xuvenil do BNG, reclamou "emprego digno" e que non se produzan "rebaixas" nas condicións laborais dos empregados dos comercios ante o inicio este 7 de xaneiro da tempada de descontos nas tendas.

Na tarde deste sábado, Galiza Nova realizou unha acción de denuncia no centro de Pontevedra baixo o lema 'Non ás rebaixas laborais' co obxectivo de "denunciar a precaridade laboral ligada ás rebaixas de prezos nas tendas", segundo informou a propia organización nun comunicado.

Así, a responsable comarcal de Galiza Nova, Sabela Bará, trasladou que é "evidente" que os beneficios das "grandes empresas multinacionais non deixan de crecer" a custa dos "dereitos e salarios" da "xente nova e a clase traballadora", mentres "minguan" as súas condicións laborais.

A protesta deste sábado en Pontevedra encádrase dentro da campaña que Galiza Nova está a desenvolver para reclamar que "os gobernos galego e español poñan fin á permanente perda de condicións laborais" dos traballadores.

MELLORA DAS CONDICIÓNS LABORAIS

En relación a iso, reclama o "aumento dos salarios", a derrogación das "reformas laborais e colectivas", a "eliminación das ETT's" e limitar "a contratación temporal e a tempo parcial", así como "a redución da xornada laboral a 35 horas semanais" e a "limitación das horas extras".

Ademais, tamén piden a "reactivación da negociación colectiva" nun Marco Galego de Relacións Laborais", unha reformulación do horario de apertura dos comercios para fomentar a "concialiación" e que os gobernos penalicen aquelas empresas que "deslocalicen a súa produción a outros países" con peores condicións laborais".