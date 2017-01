Oito mozos con minusvalidez intelectual gravan un curto con actores galegos no taller do FIC Bueu

Un equipo de oito mozos con minusvalidez intelectual iniciou este sábado pola mañá no centro da Asociación Juan XXIII en Cangas (Pontevedra) a gravación da curtametraxe final do taller cinematográfico impartido polo FIC Bueu e financiado pola Obra Social 'A Caixa'.

Segundo indicou a organización nun comunicado, a rodaxe, que conta coa colaboración desinteresada dos actores e actrices Fran Paredes, Mónica Caamaño, Casilda Alfaro e César Aldea, culminará este domingo na Cidade da Cultura de Santiago.

'Megalópolis' é o título do curto de ciencia ficción na que o grupo leva máis dun mes traballando da man do director do Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu, Manuel Pena.

Son os mozos con minusvalidez os que se fan cargo do guión, dirección, produción, selección de actores, vestiario, maquillaxe, montaxe, etc.

O resultado poderase ver na décima edición do FIC Bueu, que se celebrará do 9 o 17 de setembro, poñendo en valor o cinema como "ferramenta de inclusión para construír unha sociedade máis xusta e plural".