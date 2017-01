Unha colisión entre dous coches deixa tres feridos en Barbadás (Ourense)

A colisión entre dous coches na estrada que une Ourense con Celanova ao seu paso polo municipio ourensán de Barbadás deixou tres feridos, segundo informou o CAE 112 Galicia.

O accidente produciuse en torno ás 15,30 horas da tarde deste sábado. Unha particular comunicou o suceso ao 112 que, á súa vez, deu aviso a Urxencias Médicas, os Bombeiros de San Cibrao, Protección Civil e Garda Civil de Tráfico.

Ata tres ambulancias desprazáronse ao lugar do sinistro, onde atenderon as vítimas que, se ben non necesitaron ser excarceradas, precisaron axuda para abandonar os vehículos nos que viaxaban.