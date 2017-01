Sen opcións ante o líder

Ficha técnica

Levante UD 1: Raúl; Pedro López, Postigo, Rober, Toño, Campaña, Espinosa (Lerma, 85’), Natxo Insa (Verza, 67’), Rubén García (Jason, 72’), Morales e Roger.

CD Lugo 0: Xose Xoan; Jordi Calavera, Djaló, Ignasi Miquel, Serge Leuko; Seoane (Fede Vico, 75’), Carlos Pita, Campillo, Pedraza (Brayan Perea, 80’), Joselu e Pablo Caballero (Iriome, 62’).

Gol: 1-0: Roger, de penalti (minuto 73).

Árbitro: Gorostegui Fernández (vasco). Amarelas a Campaña (88’) e Verza (93’) nos locais e a Seoane (31’), Serge Leuko (64’) e Joselu (66´) nos lucenses.

Incidencias: partido da 20ª xornada da Segunda División no estadio Ciutat de Valencia ante arredor de 10.000 espectadores.

Remate de Roger ante a saída de Xose Xoan. | Fonte: lfp.es

Foi moi inferior o Lugo ante o líder, pero o Levante só puido marcar de penalti e no minuto 73. Xose Xoan e dous paus evitaron unha vitoria máis clara dos locais. Os de Luis César mantiveron o tipo pero apenas tiveron presenza ofensiva. Despois de tres xornadas sen perder, derrota para estrear o ano. As dúas vindeiras citas, no Anxo Carro: Alcorcón e Nastic de Tarragona.

O Levante dominou por completo o primeiro tempo, tivo ocasións dabondo para marcar e a Xose Xoan acumulouselle o traballo. Xa antes do minuto 5, dobre ocasión para os locais, e pouco despois, outra de Pedro López cun chute lonxano. Xose Xoan evitou o 1-0 a disparo de Morales. Avanzaba o partido sen novas ofensivas do Lugo, e medraba o dominio do líder: Roger disparou ao pau no minuto 25. Ata o lecer, dominio local. A mellor ocasión do Lugo chegou xusto antes do descanso, tras unha xogada e disparo de Pedraza, pero Pablo Caballero, na área pequena, non atinou coa portaría rival.

Trala reanudación, Luis César modificou a posicisón de Campillo e o partido igualouse no medio campo. Iriome entrou por Pablo Caballero, pero apenas houbo ocasións de gol por ningún dos dous bandos, ata que no minuto 69, un disparo lonxano de Campana despexouno Xose Xoan con dificultades. Foi de penalti como o Levante conseguiu o gol que á fin lle daría os tres puntos: Seoane non atinou co despexe e o árbitro sinalou penalti sobre Roger, que foi quen marcou dende os once metros. Co 1-0, o Lugo viuse obrigado a estirarse na busca do empate: Luis César fixo debutar a Fede Vico e deu entrada a Brayan Perea, pero apenas tiveron opcións os lucenses. En troques, o Levante tivo o segundo nun remate ao pau dende fóra da área de Jefferson Lerma. Ao final, derrota por 1-0. O Lugo queda con 28 puntos, fóra dos postos do pla-off de ascenso.