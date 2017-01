O galego comeza a facerse forte nos EE.UU.

O galego comeza a ser unha lingua de estudo, e de presenza académica, nos USA. Así se puxo de manifesto nunha nova edición da Modern Language Association (MLA) en Filadelfia (USA) que celebrou o seu Congreso Anual entre o 5 e o 8 de xaneiro deste mes. Hai xa case unha década desque tivo lugar a primeira sesión galega no congreso da MLA en 2008. Trala aprobación da entrada da lingua, literatura e cultura galegas na MLA no ano 2015, en xaneiro de 2016 comezou a presenza estable e regular de sesións específicas de temática galega neste congreso, que é o maior no eido das humanidades en Norteamérica.

De dereita a esquerda: Francisco Dubert, Xulio Sousa, Rosario Álvarez, María Rey e Gabriel Rei-Doval no Congreso Anual da Modern Language Assotiation celebrada en Filadelfia

Na edición de 2017 que acaba de rematar tiveron lugar tres sesións relacionadas coa lingua, cultura e literatura galegas. Na primeira delas, titulada “Que é ‘galego’ nos estudos galegos?” e celebrada o venres 6 de xaneiro, presentaron os profesores Alex Alonso (Brooklyn College, City Univ. of New York) e Gabriel Rei-Doval (Univ. of Wisconsin-Milwaukee), que analizaron a natureza do que se podería ou debería considerar “galego” nos estudos relacionados con Galicia e os dilemas que iso implica, tanto nos Estados Unidos coma en Galicia e notros ámbitos académicos. O debate cos participantes serviu para compartir visións e tratar de buscar un mellor encaixe dos estudos galegos no contexto norteamericano, incrementando a súa presenza, difusión e visibilidade.

A segunda das sesións, titulada “Encontros translacionais nos estudos galegos: literatura contemporánea a través das fronteiras transnacionais”, foi organizada pola profesora Olga Castro (Aston University, Birmingham, Reino Unido), e contou, ademais de coas profesora Castro, coa presenza de Brandon Rigby (University of Oregon) e Emek Ergun (Univ. of North Carolina, Charlotte). Os tres analizaron os dilemas de traducir a outras linguas a poesía Yolanda Castaño e a narrativa de Sechu Sende (Made in Galiza).

A terceira sesión, primeira na historia da MLA específica sobre lingüística galega, tratou o proceso de estandarización do galego 30 anos despois de se publicaren as Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego en 1982. Nela participaron os profesores Francisco Dubert, Xulio Sousa e Rosario Álvarez (Instituto da Lingua Galega da Univ. Santiago), analizando o proceso seguido para fixa-la norma escrita do galego e a súa relación coa lingua oral e as diferentes variantes dialectais do galego. Ademais, a profesora María Rey López (Denver Metropolitan State University) debullou algúns aspectos da lingua literaria de poetas galegas contemporáneas. O profesor Gabriel Rei-Doval (University of Wisconsin-Milwaukee) conectou as tres contribucións e ofreceu algunhas vías de análise deste tema tres décadas máis tarde da aprobación das Normas.

Finalmente, a profesora Obdulia Castro (Regis University) referiuse á conexión entre oralidade e alfabetización nunha visión comparada entre o español nos Estados Unidos e o galego en Galicia.

Olga Castro, Brandon Rigby e Emek Ergun, na sesión sobre tradución, no Congreso Anual da Modern Language Assotiation celebrada en Filadelfia

Estas sesións permitiron incrementa-la visibilidade dos Estudos Galegos no contexto norteamericano. Así mesmo, o Foro MLA Galician LLC acordou solicitar para o 2018 a análise das relacións entre Galicia e Nova York e a viabilidade do mantemento e recuperación da lingua galega na Galicia de hoxe.