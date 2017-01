Detida unha veciña do poboado do Vao que intentou arrebatarlle o bolso a un muller xordomuda

Efectivos da Garda Civil detiveron unha muller, B.S.M., de 26 anos de idade, veciña do poboado chabolista do Vao, en Poio (Pontevedra), como presunta autora dunha tentativa de roubo con violencia, ao tratar de arrebatarlle o bolso a unha muller xordomuda.

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, os feitos tiveron lugar sobre as 14,30 horas nunha rotonda que comunica a Ponte das Cabras e o polígono industrial do Vao. Unha patrulla do destacamento de Tráfico de Pontevedra que circulaba pola estrada PO-531 (Pontevedra-Baión) sorprendeu a unha muller que forcexaba violentamente con outra que estaba tirada no chan.

Os motoristas de Tráfico interviñeron con apoio doutra patrulla de Seguridade Ciudadana, e decatáronse de que a muller que estaba sendo agredida era xordomuda. A vítima, a través de sinais, explicou que a outra muller estaba a intentar roubarlle o bolso.

Malia que a sospeitosa intentou convencer os axentes de que solo lle estaba a pedir diñeiro, foi detida como presunta autora dunha tentativa de roubo con violencia e intimidación.

INGRESO EN PRISIÓN

A Garda Civil comprobou que a detida ten un amplo historial de antecedentes policiais e que sobre ela pesaba unha orde de detención e ingreso en prisión ditada pola sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra.

A devandita orde foi emitida para que a muller cumpra unha pena dun ano de prisión por un delito de atentado a axentes da autoridade. O posto exterior de Pontevedra fíxose cargo das dilixencias e puxo a detida a disposición do Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra, que decretou o seu ingreso no centro penitenciario da Lama.