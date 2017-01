Reabre un polígono de bateas na ría de Pontevedra e están todos operativos menos tres en Galicia

Un polígono de bateas reabriu á extracción de mexillón este martes na ría de Pontevedra (Bueu A2), de forma que todos se encontran operativos en Galicia salvo tres.

Na actualidade hai tres polígonos pechados dos 51 existentes. En concreto trátase de dous na ría de Pontevedra (Cangas A e Portonovo C), así como o situado na ría de Corme-Laxe-Laxar, que leva clausurado dende 2013.

Ademais, os dous polígonos de Cangas A e Portonovo C botaron os primeiro negativos de toxina, segundo datos do Instituto Tecnolóxico para ou Control do Medio Mariño (Intecmar) de forma que se as análises se confirman nas próximas horas tamén reabrirán á extracción.