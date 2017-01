Detido un veciño de Nigrán (Pontevedra) ao que se lle imputan tres roubos en cabinas de peaxe da AG-57

A Garda Civil detivo un veciño de Nigrán (Pontevedra) como suposto autor de tres roubos cometidos nas cabinas de peaxe da autoestrada AG-57, situadas á altura de Vilariño, na parroquia de San Pedro da Ramallosa.

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, os roubos víñanse producindo dende o pasado mes de outubro, todos cometidos pola noite e co mesmo 'modus operandi': o ladrón rompía a lona que recobre as cabinas, fracturaba o cristal cunha pedra ou unha maza, e retiraba o diñeiro dos caixóns do cambio. Os danos ocasionados polos estragos superan os 1.200 euros.

O ladrón actuou nas noites do 31 de outubro, 4 de decembro e 19 de decembro, e levou un total de 248 euros. Na última das ocasións non logrou nada de diñeiro, por que a empresa optou por baleirar as caixas do cambio durante a noite.

Grazas ás gravacións das cámaras de seguridade, a Garda Civil descubriu que o ladrón actuaba só, chegaba á zona a pé, sempre a altas horas da madrugada.

Así, establecéronse diferentes liñas de investigación e chegouse á identificación dun veciño de Nigrán como principal sospeitoso. Despois de varios días de seguimento, localizouse o home vestindo a mesma roupa coa que fora gravado polas cámaras da peaxe.

O home foi detido e, en sede policial, recoñeceu a autoría dos feitos. Tras declarar quedou en liberdade, e está pendente de ser citado para comparecer ante a autoridade xudicial.