Avogados de investigados en macrocausas como a 'Operación Pokémon' que instrúe a titular do Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, reclamaron "celeridade" á xuíza e que "remate dunha vez" a investigación. Ademais, reiteraron a "preocupación" da avogacía galega "pola entrada e rexistro nun despacho de avogados" ordenado pola maxistrada.

En declaracións a Europa Press, o presidente do Consello da Avogacía Galega, Evaristo Nogueira, a raíz da recente queixa dos avogados galegos por un rexistro ordenado por De Lara, insistiu en que "a avogacía galega está moi preocupada pola entrada e rexistro nun despacho de avogados". Ao respecto, considerou que "só se pode entrar se o avogado é o investigado".

Neste sentido, recordou que dese despacho do letrado do exalcalde de Ribadumia Nené Barral, Carlos Seoane Domínguez, se levaron o disco duro, o teléfono particular do avogado e moita documentación, "non soamente do investigado". Por iso, o presidente do Consello da Avogacía Galega incidiu en que "non se poden levar nada porque é segredo profesional" e sostivo que ese tipo de accións "está fóra da praxe normal".

Por iso, os avogados piden "celeridade" á xuíza e que "non faga actuacións que poñan en dúbida a propia legalidade", como o rexistro do despacho dun avogado na Coruña. Tamén lle reclaman que "non teña cidadáns" baixo a pena do banco". "As causas hai que pechalas", sentenciou Nogueira.

O presidente do Consello da Avogacía Galega subliñou que os avogados "non son os inimigos dos xuíces, nin eles os inimigos da avogacía". "Cada un ten unha función", apostilou para concluír que "ninguén o vexa como enfado da avogacía galega con Pilar de Lara".

"FARTOU A TODO O MUNDO"

Nesta liña, avogados de investigados en causas de Pilar de Lara como a Pokémon aseguraron que esta xuíza "fartou a todo o mundo", entre eles a "compañeiros e fiscal", segundo manifestaron a Europa Press a raíz dun informe de Vixilancia Aduaneira, no que dous maxistrados de Galicia descualifican a maxistrada así como esa entidade que participa en investigacións da xuíza de Lugo.

Nas conversacións intervidas recollidas no informe, recollido por Europa Press e adiantado este martes pola Cadena Ser, un xuíz galego descualifica, cando fala cun empresario investigado por branqueo, o traballo da xuíza. De feito, un dos maxistrados di ao seu interlocutor que "a xuíza De Lara está tola perdida".

Se ben avogados consultados coincidiron nas "críticas evidentes" que circulan á instrutora de causas como a 'Pokémon' e a 'Carioca', pedíronlle que "remate a instrución e levante o segredo que ten acordado".

Así, un dos avogados consultados, parte na 'Pokémon', instou a que "remate dunha vez" e que "o que sexa competencia da Audiencia Nacional o mande dunha vez". Ao respecto, considerou que "vai durar dez minutos" nese órgano xudicial. Nesta liña, apuntou que "todo o que saíu da súa xurisdición o arquivaron".

"VAI HABER MOITA NULIDADE"

Neste sentido, reprobaron que De Lara "se constituíu na Audiencia Nacional de Galicia", con investigacións que afectan a áreas fóra da provincia de Lugo, como Asturias, Cataluña, Madrid e Ourense, entre outras. "Imos ver en que queda. Vai haber moita nulidade", consideraron, para matizar que "o fiscal vai ter moitos problemas" para manter unha acusación".

Por iso, avogados piden á maxistrada que "deixe de facer unha prospección que leva" dende hai cinco anos". Ao tempo, como os letrados galegos, demándanlle que "non rexistre" os avogados e "non vulnere o dereito de defensa". "O único que lle interesa é a investigación e hai dereitos en xogo como o dereito de defensa", segundo conclúen.