A Central Obreira Galega, presente en Mercadona, intégrase na CIG

A Central Obreira Galega (COG), sindicato que forma parte do comité de empresa de Mercadona, e despois dun período de transición, acaba de integrase totalmente na CIG.



"A partir de agora, definitivamente, xa está en Mercadona para quedar", apunta a CIG nun comunicado ao suliñar que é o "único sindicato" que defende os intereses dos traballadores e traballadoras desta rede de supermercados.



Unha fusión que se produce, segundo esta central sindical, "pese as presións da empresa e dos sindicatos maioritarios". Ademais, destaca que acadou "un estupendo" apoio entre o cadro de persoal, nas eleccións a representantes sindicais na provincia de A Coruña.



Na comarca de Ferrolterra André Abeledo (sindicalista e Concelleiro de EU Narón) é o delegado de Persoal que representa a Sección Sindical da CIG en Mercadona, María López que recentemente foi entrevistada no programa "Salvados" en La Sexta por Jordi Évole nun programa dedicado a Mercadona é delegada de persoal en A Coruña xunto a David Matos e Verónica Martinez, e Otilia Guimil é a representante da CIG en Santiago de Compostela.

María López, traballadora galega do Mercadona e sindicalista da CIG | Fonte: CIG