O delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, remarcou que a decisión da Administración autonómica de interpoñer un recurso contencioso administrativo contra a constitución da Área Metropolitana viguesa está "tomada", e os servizos xurídicos xa están a traballar niso.

Ao ser cuestionado por este tema durante unha rolda de prensa este martes, López-Chaves evitou concretar cando se presentará o devandito recurso, e se limitou a indicar que "cando estea listo se informará". Así mesmo, sobre se se tomarán medidas preventivos, insistiu en que "o está a preparar todo os servizos xurídicos" e entrementres non se pode "concretar nada".

Neste marco, insistiu en que o recurso se produce "como consecuencia do incumprimento --do rexedor olívico, Abel Caballero--, do seu compromiso cos outros 13 alcaldes e o previsto na lei: Para que funcione a Área Metropolitana ten que estar integrado de xeito efectivo o autobús urbano no transporte metropolitano".

Ademais, despois de que Caballero acusase o goberno galego e o presidente, Alberto Núñez Feijóo, de pretender "obstaculizar" o ente supramunicipal "con métodos espurios", remarcou que foi o alcalde "quen pediu que a Xunta fose ao contencioso". "O que quere é que non funcione o transporte nin a área metropolitana", rematou.