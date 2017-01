Evacúan a unha persoa tras envorcar o vehículo que conducía en Vilamartín de Valdeorras (Ourense)

Unha persoa resultou ferida nun accidente rexistrado este martes ao envorcar o vehículo que conducía despois de sairse da vía cando circulaba á altura da localidade ourensana de Vilamartín de Valdeorras, na estrada que une Valdegodos e Vilamartín.

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar cando faltaban uns minutos para as 9,00 horas deste martes. Foi un particular o que chamou para pedir axuda e asegurou que a persoa afectada, única ocupante do vehículo, estaba atrapada no seu interior.

Por iso, o 112 Galicia alertou a Urxencias Sanitarias e aos membros do parque comarcal de Valdeorras. Unha vez no punto, os bombeiros confirmaron que non fora necesaria a excarceración pero si axudaran a sacar a persoa do interior do turismo.

O 112 Galicia tamén requiriu a intervención dos axentes de Tráfico e dos efectivos do GES e de Protección Civil da localidade.