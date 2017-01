Trasladan a dúas persoas tras chocar dous turismos na Estrada (Pontevedra)

Dúas persoas foron evacuadas este martes despois de sufrir un accidente de tráfico ao chocar dous turismos no concello pontevedrés da Estrada.

Segundo informou o 112 Galicia, un particular chamou para pedir axuda debido a un choque "moi forte", segundo concretou, na zona urbana da localidade. O alertante indicou, ademais, que un dos ocupantes podía estar atrapado no interior dun dos vehículos.

Deste modo, pasouse aviso aos Bombeiros do Deza e aos efectivos do GES e de Protección Civil da localidade. Finalmente non foron necesarios os medios de excarceración e as persoas foron evacuadas polo persoal sanitario a un centro hospitalario.

Por parte de o CAE 112 Galicia tamén se solicitou a colaboración dos axentes da Policía Local da Estrada.