O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, aconsellou este martes a Pedro Sánchez "que non se presente" ás primarias do PSOE, pero avogou porque o partido "lle abra un espazo político".

En declaracións aos medios, o rexedor olívico expresou o seu convencemento de que o exsecretario xeral "non se vai presentar e acertará non presentándose" ás primarias socialistas. "O meu consello sería que non se presentase", incidiu.

Non obstante, apuntou que o PSOE debería facilitar a Sánchez un espazo político "para que o ocupe coa dignidade" que corresponde", tras ser secretario xeral e candidato á presidencia do Goberno.

Con respecto á celebración do congreso en xuño, Caballero afirmou que é "a data perfecta", e que "a ninguén lle parece tarde". "Xuño é a data na que sempre se previu que se ía facer. Non imos facer un debate por se o congreso é un mes antes ou despois", engadiu.

PSOE "NA NORMALIDADE"

Por outra banda, o alcalde de Vigo mostrou a súa satisfacción porque o PSOE, ao seu xuízo "xa está na normalidade" e recuperou a súa "capacidade de diálogo coa sociedade". "O PSOE está na senda da recuperación do espazo de centro esquerda, da socialdemocracia", apostilou.

Así, se referiu a acordos como o da suba do salario mínimo, ou as medidas para paliar as consecuencias da pobreza enerxética. "Todo iso fíxoo unha xestora, imaxínense cando teñamos unha secretaria ou secretario xeral, elixido democraticamente cunha gran maioría, porque confío que sexa elixido por gran maioría", sentenciou.