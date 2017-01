De la Serna reitera o compromiso do Goberno cos distintos corredores en execución, como o AVE a Galicia

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, advertiu de que o exercicio 2017 será aínda un "ano complicado" no que a investimento en infraestruturas se refire ante a esixencia do Executivo central de cumprir co obxectivo de déficit público, e reiterou o compromiso do Goberno nacional cos distintos corredores en execución, como o AVE a Galicia e a Extremadura.

O titular de Fomento apuntou tamén que o AVE seguirá copando a maior parte da inversión con que conte, tanto para acometer os trazados e liñas actualmente en construción coma para abordar novos proxectos.

Neste sentido, reiterou o compromiso do Goberno cos distintos corredores en execución como o que conecta Galicia, o Corredor Mediterráneo, o AVE a Extremadura ou a 'e' vasca.

"O obxectivo de déficit será menor para as comunidades autónomas, co que tocará facer un maior esforzo á Administración central en canto a contención do gasto e iso afectará a todos os Ministerios", explicou igualmente o ministro durante a súa intervención nos Almorzos Informativos de Europa Press.

Desta forma, a obra pública dependente de Fomento, principal organismo investidor do Goberno central, afrontará un novo exercicio de contención da inversión tras os descensos xa rexistrados dos dous últimos anos, que situaron en mínimos a licitación e contratación de novos proxectos, especialmente os de AVE.

Ante esta conxuntura, De la Serna manifestou a súa vontade de compensar parte da actual estreita marxe de manobra investidor do seu Departamento cunha mellora da xestión e da eficiencia.

"Fomento fará todo o esforzo posible para seguir construíndo infraestruturas en 2017, un ano que non será doado polos ambiciosos obxectivos de déficit. Pero o seu cumprimento botará un escenario máis favorable para o investimento en infraestruturas en 2018 e 2019", reiterou o ministro.

"ESFORZO" EN CONSERVACIÓN DE ESTRADAS

En canto ás infraestruturas viarias, avanzou a súa intención de realizar un "importante esforzo" en materia de conservación e de contribuír á mellora da seguridade vial en colaboración co Ministerio do Interior.

Da Serna insistiu na súa disposición ao diálogo para abordar todos os proxectos, tanto institucional como político. Neste sentido, reiterou a súa vontade de lograr un grande pacto nacional sobre infraestruturas e transportes na primeira metade deste ano. No acordo pretende implicar tanto a partidos políticos, coma a comunidades e a axentes do sector.

"Moitos dos asuntos relacionados coas infraestruturas e transpórteos van máis alá das posicións ideolóxicas", indicou o titular de Fomento no seu chamamento ao consenso. "Podemos correr sós e correr máis rápido, pero se queremos chegar máis lonxe temos que chegar xuntos á meta", apostilou ao respecto.

Na mesma liña, tamén manifestou a súa confianza en que o Goberno logre un acordo para sacar adiante os Presupostos Xerais do Estado (PGE) de 2017 "aos que se sumen todas as forzas políticas".