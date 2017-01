Noriega valora a lista única para o consello das Mareas presentada pola coordinadora de En Marea

O alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, valorou a lista única para o consello das Mareas presentada pola coordinadora provisional de En Marea.

"Todo o que sirva para avanzar nos procesos de unidade do país e que recolla a coralidade, a pluralidade e a sensibilidade da unidade popular parécenos moi ben", manifestou o rexedor compostelano ao ser preguntado ao respecto nun acto no que tamén participaron os deputados de En Marea no Congreso Antón Gómez Reino e Yolanda Díaz.

Despois de que a tamén coordinadora de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, subscribise as palabras do rexedor, Gómez Reino destacou que os tres se senten parte "do mesmo espazo" e que "desa forma" ven "todo o que teñen que ver co proceso actual de En Marea.

COMPOSTELA ABERTA

Por outra banda, tamén preguntado ao respecto, Martiño Noriega destacou que Compostela Aberta traballa no proceso de elección da súa nova coordinadora "sen présa pero sen pausa".

"É un proceso dinámico cunha alta participación que se segue mantendo asemblea tras asemblea e entendemos que hai que canalizar esa participación da cidadanía a través deses debates", sinalou.