Deteñen un veciño de Portas (Pontevedra) por furtar á súa exparella 38 xoias durante a reforma da súa vivenda

A Garda Civil detivo un veciño de Portas (Pontevedra), de 35 anos e iniciais J.A.S.V., como presunto autor do furto de 38 xoias, valoradas nun total de 5.000 euros, no domicilio da súa exparella sentimental.

Segundo informou o Instituto Armado, o equipo de investigación da Garda Civil de Vilagarcía en colaboración con axentes do posto de Caldas de Reis, iniciaron as pescudas despois de que unha muller denunciase que lle subtraeran no seu domicilio 38 pezas de xoiaría (36 de ouro e 2 de prata).

Os investigadores centráronse dende o primeiro momento na exparella da denunciante, xa que mantiveran unha relación sentimental e el participara recentemente na reforma da vivenda dela, co que contaba coa confianza dos seus propietarios e con "acceso doado" a todas as estanzas.

Posteriormente, ao facer as correspondentes comprobacións en locais de compra-venda de ouro, os efectivos descubriron que o varón vendera nun establecemento de Vilagarcía de Arousa un total de 22 pezas de ouro no mes de setembro e outras cinco en decembro.

Ante todos estes feitos, o home foi detido e as dilixencias remitidas ao Xulgado de Instrución de Caldas de Reis, en funcións de garda, onde deberá comparecer cando lle sexa requirido.