A Deputación da Coruña reclama á Xunta que concerte todas as prazas coas que conta o centro Sarela

A Deputación da Coruña reclamou este martes á Xunta que concerte todas as prazas para as que ten capacidade o centro da asociación Sarela, en Santiago de Compostela, unha entidade dedicada á atención de persoas con dano cerebral.

Así o expuxo, en declaracións a Europa Press, a responsable de Benestar Social da Diputación, Ánxela Franco, que visitou este centro -con novas instalacións recentemente inauguradas- en compañía do vicepresidente do ente provincial, Goretti Sanmartín.

Ao respecto, Ánxela Franco expuxo que este centro dá servizo a 48 concellos da área sanitaria de Santiago, cunha capacidade para 40 usuarios que non se cubriron na súa totalidade, polo que "a Xunta debería concertar máis prazas, xa que o centro ten esa capacidade".

O presidente da asociación Sarela, José Balboa, explicou a Europa Press que actualmente hai "23 usuarios concertados coa Xunta", mentres que "pasan diariamente sobre 60-70 persoas" polo centro, aos que se presta servizos como terapia ocupacional, logopedia ou fisioterapia, entre outros.

Por iso, Ánxela Franco considera que "a estas alturas o menos que ten que facer a Xunta de Galicia é concertar esas 40 prazas", pois existe "unha necesidade moi grande" en 48 concellos.

TENDE A MAN

"Nós intentaremos cumprir a nosa parte e volver dicirlle á Xunta que eles estendan a man, que temos que ir todos xuntos", indicou Franco, que agrega que "queda un tremendo reto, que é a atención aos nenos pequenos no ámbito dos ictus".

"A administración temos que tomar exemplo de xente como esta, que se esforzan todos os días e que levan eles a punta de lanza, en vez de levala a propia administración, inclúome, pero sigo tendendo a man dende a área de servizos sociais á Xunta para que tamén reme no mesmo sentido", apuntou.

FACER A VIDA MÁIS DOADA A PACIENTES E FAMILIAS

Este martes a vicepresidenta da Deputación, Goretti Sanmartín, visitou o centro da asociación Sarela, onde valorou que o ente provincial "contribuíu" a que estas instalacións "poidan ser unha realidade", con recursos "ao máximo nivel" para "poder facer máis doada a vida tanto das persoas que sofren calquera tipo de dano cerebral como ás súas familias".

Así, Sanmartín felicitou o traballo realizado por Sarela co "seu empeño continuado ao longo de tantos anos" para "visibilizar" a todas as persoas con dano cerebral, nun "centro con moitísimas potencialidades onde se poderán acabar incrementando o número de persoas usuarias".

O centro Sarela, situado no barrio do Castiñeiriño de Santiago, inaugurou en decembro as súas novas dependencias, que se suman ás xa estreadas hai un ano e que dotan á Asociación de Dano Cerebral de Compostela de espazos que permitirán incrementar a súa capacidade de atención e ter espazos para levar a cabo os servizos de terapia ocupacional e fisioterapia.