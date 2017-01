Feijóo inaugura o primeiro tramo do corredor do norte de Lugo co compromiso de avanzar na variante de Viveiro

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inaugurou este martes o primeiro tramo da Vía de Alta Capacidade (VAC) do norte de Lugo, o que discorre entre Xove e Viveiro, nun acto no que se comprometeu a "chegar a acordo" para desbloquear a variante de Viveiro, "o punto negro máis importante" do trazado, segundo o rexedor de Xove.

Durante a inauguración, Núñez Feijóo recordou que esta "esperada" infraestrutura supón "un paso importante na conectividade do norte da provincia de Lugo co resto da Comunidade" ao tempo que promove "a vertebración e a conectividade da Mariña Lucense".

Sobre a execución, apuntou que foi "francamente complicada", con numerosos "viadutos, enlaces e pasos superiores e inferiores". "Foi unha construción difícil e custosa", sinalou o presidente galego, que admitiu que "inicialmente estaba previsto que non fose tan ambiciosa dende o punto de vista presupostario", cunha inversión de 50 millóns de euros.

Esta nova infraestrutura, subliñou, permitirá "mellorar a seguridade vial de forma notable" e será unha "alternativa segura e cómoda, sen casas e sen peóns" ás vías tradicionais da Mariña. Con iso, ao tempo que se mellora a seguridade vial, posibilitarase "devolver" aos cidadáns os centros e rúas das localidades.

Como exemplo, Núñez Feijóo apuntou que este tramo permitirá que polo centro de Xove deixen de pasar 200.000 camións anuais, o que supón "un antes e un despois para a vida da localidade".

VARIANTE DE VIVEIRO

Feijóo garantiu o compromiso da Xunta coa Mariña Lucense e de continuar as obras "cara a A Coruña". Para iso, recoñeceu, a grande dificultade agora desta vía é Viveiro", a variante da cal aínda non conta cun trazado de consenso.

"A Variante de Viveiro ten que ser o próximo obxectivo da Xunta", dixo o presidente, que se comprometeu a presentar un novo trazado "que represente para todos unha solución" e que permita "chegar a acordo".

Durante o acto de inauguración, o alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, recordou que esta infraestrutura para a Mariña é unha "demanda histórica" e unha "necesidade" para "unha das bisbarras con máis potencial económico da provincia".