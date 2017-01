A oposición pedirá máis emprego e servizos nos presupostos e baixar o soldo a Feijóo e altos cargos

O Parlamento de Galicia acollerá o próximo luns 16 o pleno no que se debaterán as emendas de devolución dos presupostos para 2017 -que rexeitará o PP- e tamén as peticións transversais da oposición, entre as que se inclúen unha "maior aposta" pola creación de emprego e o reforzo de servizos sociais, así como gañar fondos mediante unha "redución" dos salarios do presidente, Alberto Núñez Feijóo, e dos altos cargos.

Ao termo da Xunta de Portavoces, que pechou a orde do día deste pleno, o voceiro parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, ratificou o rexeitamento ás emendas de devolución que formularán os grupos da oposición, que xa avanzaron algunhas das modificacións parciais que formularán durante o debate para "mellorar", en palabras da nacionalista Ana Pontón, "uns presupostos peperianos en estado puro".

Pontón avanzou que o BNG formulará mobilizar máis de 900 millóns de euros para "reforzar a política social, blindar os servizos públicos e rescatar a sanidade da privatización". Nunha sesión na que tamén se abordará a lei de acompañamento, proporá, ademais, reformas fiscais para "recadar 135 millóns máis" en 2017, como "aproveitar algúns ocos que deixa a lexislación" e impoñer un imposto ás grandes superficies comerciais.

O voceiro socialista na Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, avanzou que o seu Grupo proporá mobilizar 700 millóns de euros do presuposto para "crear emprego, impulsar a economía e recuperar os servizos públicos". Para aumentar os ingresos, defenderá, entre outras medidas, "reducir" os salarios do presidente e dos altos cargos da Xunta, así como as partidas reservadas para publicidade.

O seu homólogo de En Marea, Luís Villares, incidiu en que a formación defenderá a emenda de devolución porque é posible unha política económica "alternativa" e, aínda que non concretou a cifra que mobilizará o seu grupo coas emendas parciais, si subliñou que reivindicará a aposta por senllos plans para a creación de emprego e a loita contra a pobreza enerxética. Na súa emenda de totalidade, propuxo un incremento das contas en 750 millóns.

Á espera de analizar en detalle as propostas parciais dos grupos, Puy ratificou que o PPdeG rexeitará as peticións de devolución, ao entender que prexudicaría a Galicia non contar cun presuposto para 2017 (a Xunta prorrogou as contas de 2016) e que, ademais, o proxecto presentado polo Goberno de Feijóo merece "en liñas xerais ser apoiado".

