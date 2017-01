O voceiro do PSOE no Concello de Santiago, Paco Reyes, lamentou este martes que "nunca" gastaron tantos fondos públicos na organización da Cabalgata de Reis malia que a calidade do evento non estivo "á altura" do que merece a capital galega.

En rolda de prensa, o concelleiro socialista sinalou que foi "algo mellor" que a celebrada o pasado ano, se ben "o resultado" non foi o óptimo. "O goberno local (de Compostela Aberta) ten que mellorar moito", remachou.

Sen deixar de facer fincapé en que a Cabalgata de Reis deste ano alcanzou "o maior custo que nunca se deu" na urbe compostelana, subliñou que superou os 107.000 euros, moi por enriba dos 82.000 euros de 2015 e case o dobre dos 58.000 euros destinados a este fin no último Ano Santo, en 2010.

As críticas sobre a "calidade" da cabalgata fíxoas extensivas Reyes ao resto da decoración navideña e á programación de actos. E é que como denunciou houbo veciños da cidade que optaron por levar aos seus fillos actividades en municipios limítrofes.

Fronte a iso, eloxiou a iluminación navideño instalada en Ourense (gobernada polo PP), Vigo (co PSOE á fronte) e A Coruña (liderada pola Marea Atlántica). "Non é un problema ideolóxico, é un problema de saber facer as cousas ou non as saber facer", sentenciou.

DETALLE DE GASTOS

Adicionalmente, na súa comparecencia ante os medios, Paco Reyes deu lectura ao por separado de gastos da cabalgata.

Máis de 21.000 euros destinados ao aluguer das carrozas, outro tanto para a produción artística do evento, 36.000 euros para a animación e o trapecista, 3.200 euros para o aluguer dos traxes, 2.800 euros en caramelos e 500 euros máis para a comida das 'súas maxestades', entre outros conceptos.

Detallado isto, o concelleiro do PSOE deixou claro que non critica a inversión na cabalgata, que tamén o é en imaxe da cidade, senón que un gasto tan elevado non tivera unha calidade acorde.