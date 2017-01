Xunta e Goberno destinan 550.000 euros á recuperación de zonas afectadas por lumes na bisbarra de Verín

A Xunta e Goberno central destinan un total de 550.000 euros á recuperación de zonas afectadas por incendios forestais na bisbarra de Verín (Ourense).

En concreto, son os lumes que afectaron os concellos de Cualedro, Oímbra e Monterrei durante o verán. Neste último municipio xa remataron os traballos, que visitou este martes a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, en compañía do director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández-Couto.

Os traballos consisten en restauración forestal e ambiental, tratamento de vexetación, control de erosión e mellora de infraestruturas danadas.

No caso de Monterrei, interveuse en 71 hectáreas coa curta e picado de restos queimados, mentres que se aplicou o método de 'mulching' -lanzamento de palla para evitar a erosión- no chan dunhas nove hectáreas. Tamén se melloraron as pistas afectadas por incendios ao longo de 6,2 quilómetros e limpáronse 4,5 quilómetros de cunetas. Estes labores ascenden a en torno de 150.000 euros.

No caso de Oímbra e Cualedro, o Consello de Ministros do 30 de decembro autorizou 400.000 euros para traballos de recuperación que xa se iniciaron nos montes de Xironda e A Pedrosa.

Así mesmo, a Consellería de Medio Rural asegura que traballa en coordinación con alcaldes e veciños das zonas afectadas para poñer en valor os terreos queimados, mediante actuacións para facelos produtivos de novo e previr novos incendios.