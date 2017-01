O fillo da muller degolada en Narón (A Coruña) tachou de "maltratador" ao seu proxenitor e recoñece que os seus pais mantiñan unha "relación tensa". Fronte a isto, a súa irmá defende a "complicidade" do matrimonio e asegura que o seu pai, "o que me criou", "non foi capaz" de cometer o crime.

"Por o malos tratos e pola vida que lle fixo á miña nai, era un maltratador", declarou o fillo que, como acusación particular, solicita unha pena de 20 anos de cárcere para o seu pai polo asasinato da súa nai en decembro de 2015.

Ante o tribunal, o fillo deste matrimonio septuaxenario relatou como foi a súa infancia, e centrou a súa exposición naqueles acontecementos que deixaban entrever as diferenzas do matrimonio.

Así, expuxo que nunha ocasión, con 17 anos, viu como o seu pai "agarrou" á súa nai para pegalo, e que mesmo a el mesmo o seu pai lle puxo "un coitelo diante".

O fillo, coñecedor do carácter violento do seu pai, sinalou que a súa nai nunha ocasión manifestou a intención de poñer fin ao matrimonio, pero nunca chego a separarse porque quería "manter o núcleo familiar", segundo di esta testemuña.

OUTRA RELACIÓN SENTIMENTAL

En canto á suposta relación sentimental que o seu pai mantiña con outro home, asegurou que era "pública" e que todo o mundo, mesmo a súa nai, era coñecedora desta.

Tras a morte da súa nai, ao fillo sorprendeulle a reacción do acusado, que mostrou sempre unha "tranquilidade absoluta" ante a morte da que fose o seu esposo durante máis de 40 anos. Asegura, ademais, que en ningún momento o seu pai se preguntou "que pasara" nin mostrou interese por saber quen cometera o crime.

"NON FOI CAPAZ DE FACELO"

Fronte a isto, e a diferencia da declaración do seu irmán, a outra filla do matrimonio negou que o seu pai maltratase a súa nai, e que esta tivese intención de poñer fin ao matrimonio.

"Os meus pais sempre discutiron como calquera matrimonio", dixo esta muller que en todo momento negou agresións físicas por parte do seu proxenitor.

A preguntas da acusación, sinalou que en varios ocasiones interrogou ao seu pai polo acontecido: "Eu pregunteille que dixese a verdade e el sempre mantivo que era inocente".

"O meu pai, o que me criou, non foi capaz de facer iso; o que o fixo non estaba no seu san xuízo. Se o fixo o meu pai, ou calquera persoa, non era un ser humano nese momento", afirmou a filla do acusado.

Na sesión deste martes tamén declarou o amigo co que presuntamente o acusado mantiña unha relación sentimental, quen asegurou que o día dos feitos estivo a facer xestións pola mañá co procesado, ao que lle unía -segundo di- unha relación de amizade, e que este non manifestou "nada raro" no seu comportamento.

VECIÑOS

Pola súa banda, varios veciños relataron como era a relación do matrimonio e como se decataron dos feitos acontecidos. Unha testemuña asegurou que a vítima lle recoñeceu que tiña "medo" ao seu marido.

"O vin tan tranquilo saír da súa casa para pedir que chamase á policía e á ambulancia", declarou outra veciña, que considera que o acusado non tivo unha "reacción lóxica" tras o acontecido.

Pola Audiencia Provincial da Coruña tamén pasaron os profesionais médicos que acudiron ao domicilio tras recibir unha chamada de emerxencia, e a quen, ao igual que aos veciños, lles sorprendeu a reacción do acusado, que parecía non estar afectado pola morte da súa muller.

O acusado, que negou os feitos e alegou que se atopou a súa muller morta ao chegar á casa, enfróntase á petición da Fiscalía de 15 anos de prisión como autor dun delito de homicidio. Pola súa parte, a acusación particular, exercida polo fillo da vítima e do acusado, solicita para este unha pena de 20 anos de prisión, porque o considera autor dun delito de asasinato con aleivosía e asañamento.