Listas de espera nun cemiterio de Lalín

O cemiterio da Romea, en Lalín, ten lista de espera, nalgúns casos, desde o ano 2008. E, por iso, está no centro da disputa política. Os populares acusan ao concello de parálise, mentres o consistorio lembra que esta situación é debido, precisamente, a xestión do goberno popular de Xosé Crespo.

Cemiterio de Lalín | Fonte: historiadeza.wordpress.com

Nicolás González Casares, tenente alcalde de Lalín, explica que este ano xa se concedeu a apertura de 24 novas sepulturas, “o que permitirá dar resposta á necesidade de moitas familias e reducir unha lista de espera que, nalgúns casos, se prolongaba dende o ano 2008”. Ademais, o concelleiro de Urbanismo tamén sinala que durante este ano 2017 se van construír 72 novos nichos nun espazo libre do cemiterio e que estaba previsto destinar a ese fin. Ese lugar nunca se chegou a habilitar, tal e como estaba proxectado, durante a época do Partido Popular. O concello tampouco “descarta nin vai descartar” a ampliación do camposanto.

En todo caso, o concelleiro de Urbanismo lamenta “a total desinformación ou o descoñecemento interesado” do Partido Popular sobre o proxecto para a ampliación do cemiterio da Romea. Nun comunicado, Nicolás González Casares acusa aos populares de intentar continuar coa súa estratexia da “mentira compulsiva” e pídelle que explique “a que foron dedicados os cartos que estaban previstos para pagar as expropiacións dos terreos nos que se vai levar a cabo a ampliación do camposanto”. “Se non o saben”, di Casares, “é que non se enteran; e, se o saben, confírmase que a única maneira que coñecen de facer oposición está baseada na falsidade sistemática”.