Aznar fundará o seu propio PP, con casinos e furcias

Segundo transcendeu, Aznar considera que Rajoy está a converter o partido ao comunismo e por iso vai “montar su propio partido, con casinos y furcias”.

Aznar nun casino | Fonte: temposgalegos.net

Os colaboradores máis cercanos do ex presidente afirman que a nova sede do partido podería estar o ben no valle de los caídos ou ben nunha esquina do Bernabeu e para o tema dos casinos xa avanzaron contactos con Sheldon Adelson para retomar o proxecto Eurovegas.

Adhesións e desencontros

Varios dirixentes e militantes de base xa amosaron a súa intención de apoiar a Aznar nesta nova andadura. A meirande parte do PP de Palma de Mallorca xa se posicionou con Aznar “Estamos encantados con la idea de un nuevo partido con casinos y furcias. Es más, pasamos del partido”.

Pola súa banda, Mariano Rajoy, está a facer continxencia de danos e comezou a ofensiva contra o novo proxecto de Aznar: “los peperos son muy peperos y mucho peperos”, espetou para, a continuación, mandarlle unha mensaxe claro sobre a presidencia do partido: “Es el militante el que elige el presidente y es el presidente el que quiere qu sean los militantes el presidente”.