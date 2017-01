O CGPJ sitúa en 20 as persoas incursas en causas de corrupción en Galicia entre xullo de 2015 e setembro de 2016

Os tribunais españois abriron xuízo por delitos contra a corrupción contra 1.378 persoas implicadas nun total de 166 casos entre xullo de 2015 e o pasado mes de setembro segundo un novidoso depósito de datos presentado este xoves polo presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que busca dar a coñecer aos cidadáns a acción xudicial contra este fenómeno, que cualificou de "lacra criminal". No caso de Galicia, sitúan en 20 o número de persoas incursas en causas de corrupción.

Dos 99 procedementos que finalizaron con sentenza nese período en España, o 72,7 por cento foino cunha resolución condenatoria e as sentenzas que adquiriron firmeza nestes cinco trimestres supuxeron a condena por delitos de corrupción de 399 persoas.

No acto estiveron presentes a práctica totalidade de presidentes de tribunais superiores de xustiza de España, representantes dos letrados da administración de xustiza, procuradores, maxistrados, fiscais e vogais deste órgano, ante quen Lesmes e o vogal Mar Cabrejas explicaron este novo instrumento, que se actualizará cada trimestre e que poderá ser consultada na web deste órgano www.poderjudicial.es.

DELITOS DE CORRUPCIÓN

Antes de chegar aquí, tal e como explicou Lesmes, o órgano de goberno dos xuíces tivo que limitar qué delitos entendería que son corrupción, sendo os máis frecuentes os de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística e malversación, organizar os datos e crear esta base o principal obxectivo da cal é recuperar a confianza do cidadán na Xustiza.

Deste modo, os procedementos xudiciais os datos dos cales se recollen no repositorio teñen como suxeitos activos a funcionarios públicos, gobernantes e políticos no exercicio dos seus cargos, e como un dos elementos do tipo a afectación de diñeiro público, abranguendo así tanto a corrupción administrativa como a corrupción política.

Estes fenómenos teñen a súa tradución no Código Penal nun amplo listado de delitos que inclúe a prevaricación urbanística (artigos 320 e 322), a prevaricación administrativa (art. 404, 405 e 408), a infidelidade na custodia de documentos e a violación de segredos (art. 413, 414, 415, 416, 417 e 418), o suborno (art. 419, 420, 421 e 422), o tráfico de influencias (art. 428, 429 e 430), a malversación (art. 432, 433, 434 e 435) e as fraudes e exaccións ilegais (art. 436, 437 e 438).

Tamén se tiveron en conta para elaborar esta estatística as causas polas negociacións e actividades prohibidas aos funcionarios públicos e os abusos no exercicio da súa función (art. 439, 441, 442 e 443) e a corrupción nas transaccións comerciais internacionais (artigo 286, 3º e 4º).

A información procede dos boletíns estatísticos dos órganos xudiciais, o Ministerio de Xustiza, a Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias e a Dirección Xeral de Servizos Penitenciarios da Generalitat de Cataluña.

Trátase de información estatística que pretende ofrecer unha "foto fixa" da corrupción pública en España polo que os datos ofrecidos polo CGPJ non inclúen nin os casos nin as persoas que foron procesadas con anterioridade ao inicio deste estudio. Os datos inclúense dende o 1 de xullo de 2015,fecha na que entrou en vigor a addenda aos boletíns estatísticos que cobren os letrados da Administración de Xustiza de cada órgano xudicial

CATALUÑA, A MÁIS CORRUPTA

Por comunidades autónomas, as que recollen maior número de persoas incursas en causas de corrupción son Cataluña -303 persoas- o que duplica o número de procesados do territorio que lle segue neste 'ranking', que é Andalucía -153 procesados-.

Séguelles Madrid -145-, Canarias -105-, e Cantabria -100-. Comunidades con casos de corrupción máis mediáticos, como Valencia -51- ou Galicia -20-, rexistran un menor número de implicados debido quizais a que os autos de procesamento destes procedementos non entran no período estudado. Por iso na estatística tampouco aparece ningún aforado afectado por corrupción ante o Supremo -a estatística deixou fóra por datas ao exconselleiro Franscec Homs- e na Audiencia Nacional os imputados por corrupción 272.

Por número de procedementos lidera o ranking Andalucía (21 procesos), e séguenlle Valencia (20), Cataluña (27) e Castilla-La Mancha (15). A Audiencia Nacional mantén abertos 11 procedementos por corrupción no mesmo período.

Para Lesmes, a gravidade da corrupción non só está no feito delituoso, "senón na seria ameaza que representa para os principios da democracia, xa que socava a credibilidade das institucións e afecta á confianza dos cidadáns nos seus gobernantes".

O presidente do Poder Xudicial engadiu que "os xuíces españois están a demostrar compromiso público constante nesta loita. Os nosos xuíces e maxistrados están a cumprir coa súa misión, e non sempre en condicións doadas". Referíase con iso á existencia de "veladas acusacións de falta de imparcialidade", fronte ás cales está "a realidade", porque "o Poder Xudicial se limita a actuar en cada caso concreto".

Esta fonte de información, con iso o Poder Xudicial quere facer patenta o seu compromiso fronte á corrupción, cumprindo un compromiso adquirido ao inicio do actual mandato do CGPJ en 2014. Así se comprometeu Lesmes na súa comparecencia no Congreso dos Deputados.

Para Cabrejas o traballo realizado "ofrece unha visión clara do Poder Xudicial como independente e imparcial" se ben aínda é pronto -xa que só se conta con datos pertencentes a cinco trimestres- para realizar unha análise da evolución deste fenómeno. A finalidade do CGPJ é traducir o labor de todos os operadores xurídicos en datos concretos.

Ademais desta información, a web do CGPJ ofrece a do Rexistro Central de Penados, dependente do Ministerio de Xustiza, sobre condenados por sentenza firme por delitos de corrupción; e a da Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarios do Ministerio do Interior e a Dirección Xeral de Servizos Penitenciarios da Generalitat de Cataluña sobre as persoas -tanto penados como en situación de prisión preventiva- sometidas a réxime penitenciario por este tipo de delitos.

Do total de acusados, 1.060 eran homes -o 77 por cento- e 318 mulleres. A base de datos -que permite consultas de xeito global para toda España ou de xeito detallado no ámbito de cada Comunidade Autónoma- ofrece tamén información sobre a nacionalidade dos implicados: 1.174 eran españois, 34 de Estados membros da Unión Europea e 170 extracomunitarios.

POBOACIÓN RECLUSA

Por último, o repositorio ofrece os datos procedentes da Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias, dependente do Ministerio do Interior, e da Dirección Xeral de Servizos Penitenciarios da Generalitat de Cataluña sobre poboación reclusa.

Neste caso, a información refírese ás persoas sometidas a réxime penitenciario -como penados ou en situación de prisión preventiva- tomando en consideración o delito principal polo que foron condenados ou acusados. A 1 de xaneiro deste ano había no conxunto de España 82 penados -en 47 casos, co de malversación como delito principal e noutros 25 co de suborno- e cinco preventivos.