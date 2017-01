O presidente da Xunta e líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, defendeu que o extitular do PP de Pontevedra e da Deputación, Rafael Louzán, presidente da Federación Galega de Fútbol, "cumpriu" ao pedir a baixa temporal do partido ata que se aclare a súa situación xudicial e xustificou que manteña o soldo como asesor do grupo provincial popular en Pontevedra.

Louzán pediu a baixa temporal no PPdeG mentres que non se aclara a súa situación xudicial, despois de que o Xulgado de Instrución Número 2 de Cambados acordase a apertura de xuízo oral contra el, a súa esposa e o concelleiro de Pazos de Borbén Severino Reguera por un delito de suborno.

Con todo, o expresidente da Deputación e do Partido Popular de Pontevedra seguirá como asesor do PP na administración provincial, segundo confirmou a formación popular, un posto de confianza polo que cobra 43.935 euros anuais.

"Que haxa persoas que desempeñan cargos de asesor, en gabinetes ou concelleiros en situación similar á que vostede menciona (a do exbarón popular pontevedrés) non significa que non poidan manter o seu salario, senón que as súas relacións co partido teñen que interromperse", subliñou Feijóo, preguntado ao respecto, para engadir que este paso se deu.

"VOLVERÁ SE QUERE", SE SE SOLUCIONA A SÚA SITUACIÓN

"Hai uns estatutos dun partido que cumprimos, sen ir a eles e por enriba do que din. Un partido que cumpre os seus compromisos e pediu a baixa", remarcou Feijóo, quen engadiu que, unha vez que Louzán solucione a súa situación xudicial, se isto acontece, poderá volver militar no PPdeG "se quere". "Que polo que sei, está interesado", apostilou.

"Cumpramos o que temos comprometido, que non está mal e ás veces non se fai", remarcou o xefe de filas do PPdeG, quen destacou que non hai "ningunha sentenza" sobre Louzán. "Estamos nun Estado de Dereito e, sobre persoas que non están no PP, non debo pronunciarme ao respecto", resolveu.