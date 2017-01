O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, evitou entrar a avaliar as "conversacións privadas" dos maxistrados que descualificaron á xuíza lucense Pilar de Lara e a Vixilancia Aduaneira e limitouse a subliñar que "é necesario axilizar" os procedementos xudiciais, convencido de que "non hai dúbida" ao respecto.

"Non vou facer unha valoración de forma xeral e pública sobre conversacións privadas. De que é necesario axilizar os procesos, non hai dúbida ao respecto, porque unha persoa non pode estar anos e anos nunha mesma situación procesual", defendeu, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta.

Feijóo, quen previamente se pronunciara sobre a situación do expresidente do PP e da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, advertiu que, se por unha situación procesual se adoptan "unha serie de decisións en cadea" e "un ano ou dous anos despois" non hai cambios, é obvio que hai "un problema".